Em meio a investigação de atentado, Lula cancela coletiva internacional

Rio de Janeiro - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a coletiva de imprensa que estava marcada para depois do encerramento da Cúpula do G20, nesta terça-feira (19/11). Jornalistas de vários países aguardavam o momento.

A assessoria da presidência informou, inicialmente, que o presidente havia adiantado a reunião bilateral com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, mas que a coletiva ainda aconteceria. No entanto, o presidente acabou adiantando outra reunião, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e cancelou a entrevista internacional.

Após o encontro, o chefe do Executivo fará, ainda, um anúncio de resultados da rodada de investimento com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Com voo marcado para deixar a capital carioca às 18h15, a assessoria alegou que não daria tempo de realizar todos compromissos.

A decisão ocorre em meio à deflagração, nesta manhã, de operação da Polícia Federal (PF) para investigar militares que tramavam golpe de Estado e morte de Lula, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Os golpistas pretendiam envenenar Lula em algum evento público e fazer o mesmo com Moraes. Na última quarta-feira (13/11) um homem tentou entrar no Supremo portando explosivos e, ao não conseguir, jogou duas bombas na estátua da justiça – uma delas, acabou o atingindo. Lula tem mantido tom comedido desde a última semana, e não chegou a se pronunciar sobre o ocorrido na Praça dos Três Poderes.