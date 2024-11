Podcast de Gabriela Duarte e Renata Castro Barbosa enaltece as amizades

O Pod, Amiga? nasceu pela vontade de duas amigas de infância, que chegam ao marco dos 50 anos de idade com carreiras artísticas consolidadas separadamente, trabalharem juntas em um projeto afetivo e que possa revelar o melhor dessa parceria de uma vida, reviver o olho no olho das boas amizades e, principalmente, reforçar a quebra de competição entre mulheres. Estamos falando das atrizes Gabriela Duarte e Renata Castro Barbosa, amigas há quase quatro décadas que, desde 10 de outubro deste ano, lançam, semanalmente no You Tube, um episódio do programa em que recebem uma personalidade famosa com a pessoa que considera como melhor amigo ou amiga.



O programa foi criado pelas atrizes, pelo diretor Léo Castro, Brunna Condini, que assina o roteiro com Gell Macedo, e Carolina Peres, produtora do videocast ao lado de Mateus Felipe, também responsável pela comunicação. Já estiveram no Pod Amiga? a atriz e influenciadora Priscila Castello Branco (com Mariá Pinkusfeld), a escritora Thalita Rebouças (com Marcos Manganelli), o ator Marcelo Faria (com Bernardo Lobo), a atriz Talita Younan (com Patrícia Cardoso Adnet), o ator Rodrigo Fagundes (com Bia Guedes), a atriz Luana Xavier (com Renata Simões) e a atriz Natalia Lage (com Monica Negão).

Cascas de bala



Nesse processo, o Brasil se surpreendeu ao saber que Gabriela e Renata são amigas de infância. Para elas, não há nenhum motivo para o fato de isso nunca ter sido divulgado antes. "A gente nunca escondeu isso. Até para a gente foi uma surpresa porque, na nossa cabeça, desde sempre era muito óbvio que a gente era muito colada. Acho que para a gente era tão orgânico aquilo que a gente jurava que era óbvio", afirma Renata.

"Nós nos conhecemos muito cedo, a gente era adolescente, tipo 12, 13 anos, e aí a gente foi seguindo a nossa trajetória pessoal e profissional juntas. Ao mesmo tempo, a minha amizade com a Renata é mais no privado mesmo, uma coisa particular, diferente da minha amizade, por exemplo, com a Ingrid Guimarães, que a gente viaja, a gente fez Confissões de adolescente juntas. Acho que é mais por isso do que qualquer outra coisa", acrescenta Gabriela.

Gabriela e Renata se conheceram na escola e, logo depois, ambas estrearam na Globo em novelas. Enquanto Renata estreou como atriz em Vale tudo (1988), Gabriela foi para o elenco de Top model (1989). As amigas, entretanto, seguiram caminhos individuais nesse processo. Entretanto, suas vidas sempre estiveram entrelaçadas. Como atrizes, como mulheres e até como mães, já que ambas tiveram os primeiros filhos na mesma época: Gabriela é mãe de Manuela, de 18 anos, apenas um ano mais nova que João, 19, o filho de Renata com Bruno Mazzeo. "São as coincidências que nos uniu a vida toda", elas declaram.

Renata Castro Barbosa e Gabriela Duarte (foto: Vinicius Mochizuki/Divulgação)

Confira o que as atrizes e apresentadoras falaram com o Correio sobre assuntos como o desafio do podcast, a referência de Regina Duarte como mãe de Gabriela, a campanha na internet com o hate sobre a personagem Eduarda, de Por amor, em 1997/98 e o trabalho no humor que marcou a carreira de Renata:

O podcast

"Eu acho que, para mim, o maior desafio do podcast é o podcast em si, a experiência de estar fazendo uma coisa pela primeira vez, e isso é uma coisa que eu gosto. Eu adoro essas novidades. Eu acho que eu venho me propondo a isso ao longo da minha carreira, mas este é o grande desafio: é você fazer tirar o melhor de uma coisa que você não tem ainda o domínio daquilo. Mas, do lado da Renata, tem sido muito tranquilo, porque eu acho que, acima de qualquer coisa, a gente se diverte. A gente dá risada. A gente olha uma para outra e já sabe o que a outra está pensando, então isso tem sido um grande apoio. Amigo é muito bom, amigo é maravilhoso. Justamente por isso porque você encara qualquer coisa com alguém ali do teu lado, e isso é um alívio, é um alento muito bom."

Gabriela Duarte

"Acho que o maior desafio do Pod, Amiga?, primeiro, é a gente conseguir que a Gabi pare uma semana da vida dela em São Paulo para vir gravar no Rio, e isso para ela é complicado. O outro desafio é fazer com que a coisa não fique mecânica, que a gente tenha sempre o frescor de estar entrevistando pessoas diferentes, de formas diferentes, tocando em assuntos diferentes. Acho que manter esse frescor é o maior desafio da gente. Manter o podcast vivo, renovado e sempre atual. Fazer com que as pessoas se interessem e tenham vontade de vir é um desafio que a Gente terá aí para frente. Até agora, a gente conseguiu pessoas muito legais e pessoas que vieram com muita vontade, e está muito bom, eu acho que a melhor resposta do público que a gente podia ter, o número de visualizações veio tão rápido! A gente achou que ia começar muito mais tranquilo do que a gente começou, e a coisa veio rápido e eu acho que a a identificação do público, a gente não sabia, embora fosse a nossa maior vontade que as pessoas fossem se identificar e curtir tanto esse tema que para a gente é tão importante. Se a gente conseguir resgatar essas relações, nosso objetivo está concluído, eu acho que é isso."

Renata Castro Barbosa

Regina Duarte

"Eu acho que eu nunca me preocupei da Gabi ser filha de alguém tão famosa contra Regina. Eu acho que isso me impactaria se eu tivesse uma competição com a Gabi, e a gente nunca teve isso. Ao contrário: eu pude aprender com a Gabi e, obviamente, com a criação que a Gabi tinha em relação ao trabalho, porque ela acabava trazendo sempre uma informação de uma vivência que eu não tinha na minha casa. A necessidade de um estudo, da leitura, do se aperfeiçoar... Desde essa parte mais profunda até a parte de como não dormir maquiada, o quanto isso pode fazer mal. Acho que esse peso era muito maior para Gabi, de ter que essa comparação, do que para mim. A Gabi, obviamente, tinha portas mais abertas por conhecimento, porque é óbvio, assim como eu tinha mais abertura em partes de lojas de comércio porque minha mãe trabalhava com isso. Isso nunca me impactou, não."

Renata Castro Barbosa

"Não é simples você ter essa referência tão forte, então claro que sim, me trouxe uma pressão interna maior, porém eu acho que foi bom para mim. Eu funciono sob pressão, eu acho que funciona com desafio. Eu sou ariana, com ascendente em escorpião. Eu gosto do desafio. Não gosto de nada muito fácil na minha vida, não precisava ser tão difícil, mas no caso, acho que me tornou uma profissional mais atenta, mais dedicada, mais próxima daquilo que eu acredito, que é a pesquisa, que é o mergulho bem vertical mesmo nas coisas. Acho que houve sim uma pressão interna maior, mas eu não tenho nenhuma reclamação a respeito disso."

Gabriela Duarte





Eu odeio a Eduarda

"Não tenho muito essa lembrança e acredito que a Renata também não tenha, mas a única coisa que eu tenho certeza absoluta que ela estava lá do meu lado para o que eu precisasse. Era uma época que eu estava trabalhando muito, realmente, e a gente não tinha esse tempo para ficar trocando muito essas coisas. Eu estava lá na na função, no trabalho, ela também estava vivendo a vida dela, mas eu nem precisei que ela me dissesse que ela estava ao meu lado. Nesse momento, eu tinha certeza que ela estava. Essa fase foi um dos momentos complicados que eu vivi na minha vida, como outros que eu já vivi também, e a única certeza que eu tenho é que a Renata sempre teve ali para mim, se eu precisasse, na hora que eu precisasse."

Gabriela Duarte

"Era muito sofrido. Eu conhecia a Gabriela o suficiente para saber que aquilo para ela era bem desagradável, mas que ela estava levando aquilo muito melhor e com mais maturidade do que talvez eu levaria. Acho que eu sou mais sensível nesse lugar, aquilo teria me destruído, e a Gabi sempre foi mais racional. Ela sempre teve uma clareza de que aquilo não era contra ela, Gabriela, era contra a personagem, Eduarda. Então, eu acho que ela levou isso de uma forma muito melhor do que eu podia imaginar. E a minha função como amiga era não reforçar esse lugar, então a gente falava de outras coisas, a gente se distraía desse assunto, falando do lado legal da personagem, falando da nossa vida, dando risada de outras coisas. Enfim, a gente não deixava isso virar o centro. Eu não me lembro desse peso para a Gabi. Claro que machucou, foi horrível, foi um começo de rede social, então a gente não tinha o traquejo e a compreensão do quanto pouco importa o que a rede social fala, mas eu não me lembro disso ter sido uma coisa que paralisou a Gabi. Eu sou orgulhosa dela, porque eu não sei como eu levaria. Se fosse comigo honestamente, eu acho que eu não levaria da mesma forma madura e inteligente que a Gabi levou."

A veia cômica

"Eu adoro fazer humor, eu adoro fazer as pessoas rirem, eu adoro ouvir o som da gargalhada. Eu adoro gargalhar. Eu acho que isso salva a vida, eu acho que quando você está passando por milhões de problemas ou por uma doença ou por uma tristeza ou por um final de um relacionamento ou por um luto, eu acho que que a risada e a gargalhada são o que te mantém são. Mas eu não eu não escolhi esse caminho, ele foi se fazendo desta forma e, hoje, eu queria fazer uma grande vilã, eu queria esbarrar com algum diretor ou com algum autor que tivesse coragem de bancar me botar fazendo uma mega vilã. Eu queria cruzar com essa pessoa. Acho que seria um desafio para mim e para quem topasse comprar essa briga por mim. Eu sinto falta de fazer uma grande vilã, mas eu adoro fazer humor e eu gosto de interpretar de trabalhar, então personagens bons são o que me movem, mas que eu gostaria de fazer uma vila, eu gostaria, sim."

Renata Castro Barbosa

"É claro que o exemplo da Renata, o caminho que ela trilhou com mais facilidade que talvez tenha sido da comédia me inspirou muito. Tanto é que a única coisa que a gente fez juntas foi uma série de tevê chamada Junto e misturado. Eu só fiz com certeza porque ela estava no elenco e e eu falava para ela: Renata, preciso da sua ajuda. E ela: Gabi, vamos, vai dar tudo certo! Ela que me inspirou, ela que me ajudou muito, e isso na verdade, foi a única coisa que a gente contracenou, foi em um programa de comédia. Quando eu vejo a Renata fazendo programa, a forma como ela como ela reage às coisas, a rapidez dela de raciocínio, que é uma característica muito forte da comédia, isso me inspira muito mesmo. E é isso, ela é realmente uma inspiração para mim".

Gabriela Duarte