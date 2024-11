Candidato à Presidência da Câmara faz périplo em busca de apoios

Deputado (E) se reuniu com o governador Fonteles. Petista reforçou mais a candidatura do apadrinhado de Lira - (crédito: Instagram/Rafael Fonteles)

O candidato à Presidência da Câmara Hugo Motta (Republicanos-PB) recebeu, ontem, o apoio da bancada do Piauí, em um encontro na sede do governo do estado, o Palácio de Karnak, em Teresina. Estavam presentes o governador Rafael Fonteles (PT), o líder do PP na Câmara, Doutor Luizinho (RJ), e integrantes da bancada de deputados do estado — que tem 10 representantes, sendo quatro do PT.

Antes da bancada piauiense, Motta se reuniu com as de Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima a fim de ampliar ainda mais o leque de apoios. Para Fonteles, Motta será "um dos melhores presidentes da história da Câmara".

"Apesar de muito jovem, com 35 anos de idade, está no seu quarto mandato, conhece o funcionamento da Casa, dos partidos. E eu não tenho dúvida de que será, muito provavelmente, um dos melhores presidentes da história da Câmara", previu o governador.

Motta, por sua vez, se comprometeu a ajudar na tramitação de projetos de interesse dos políticos piauienses. Também disse ser importante que a relação partidária não atrapalhe a ponte que a Presidência da Câmara deve ter com os governadores e com os prefeitos.

"O Piauí dá uma grande demonstração de maturidade política e de entendimento por colocar sempre os interesses do estado acima de interesses políticos locais", frisou Motta.

O candidato à presidência da Câmara salientou que seu nome representa uma postulação "que tenha a capacidade de unir os partidos, da convergência". "Por isso, buscamos o diálogo com os demais partidos, inclusive com os outros parlamentares que também tinham a pretensão legítima de presidir a Casa. O Poder Legislativo sinaliza maturidade política, num momento de tanto radicalismo", salientou o deputado. Depois do encontro com Fonteles, Motta esteve com o ministro Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) e com o senador Marcelo Castro (MDB-PI).

Motta é, por enquanto, candidato único à sucessão de Arthur Lira (PP-AL), pois dois dos principais adversários — Antonio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União Brasil-BA) — retiraram-se da disputa. O deputado conta com o respaldo do PT para a corrida à Presidência da Câmara e tem a simpatia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem esteve logo que foi lançado, horas depois da desistência do deputado Marcos Pereira (SP), líder do Republicanos na Casa.