Boulos lança petição online por fim dos supersalários

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) lançou uma petição online para pressionar o Congresso a avançar na discussão de um projeto de lei que acaba com os supersalários. O PL 4413 de 2024 foi protocolado pelo parlamentar na segunda-feira (18).

“Não faz sentido falar em economia e corte de gastos impedindo o avanço nos direitos dos trabalhadores, como tentaram fazer muitos deputados em relação ao fim da escala 6x1, nem retirando verbas da educação ou de áreas que atendem à população mais vulnerável”, diz o parlamentar na petição em seu site oficial.

Em um vídeo publicado em seu perfil no X (antigo Twitter), Boulos aproveitou o alto nível de menções na imprensa e nas redes sociais ao envolvimento de militares em um plano golpista para criticar os valores recebidos por oficiais e divulgar a petição e o projeto.

Ele citou o caso do almirante Bento Albuquerque (ministro de Minas e Energia no governo de Jair Bolsonaro), que, segundo reportagem da CNN com dados do Portal da Transparência, chegou a receber mais de R$ 1 milhão em um único mês de 2020.

“Foi por situações como essa, não só entre os militares, mas no Judiciário, entre os políticos no Legislativo, no Executivo, que a gente entrou com o nosso PL pelo fim dos supersalários. (...) Se tem que cortar, vamos cortar em privilégio. Esse é um ponto importante, não cortar em direito do povo”, disse Boulos, em referência ao plano do governo de cortar gastos.