Itamaraty rebate informação da Casa Branca sobre reunião entre Biden e Lula

O Ministério das Relações Exteriores rebateu que o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Joe Biden tratou de assuntos sobre países terceiros. Na terça-feira (19/11), a Casa Branca divulgou um comunicado em que afirmou que os mandatários conversaram sobre a situação na Venezuela.

“Nas Américas, eles concordaram em continuar a consultar sobre a situação na Venezuela e pediram para que a vontade democrática do povo venezuelano seja respeitada e para que haja o fim da repressão política”, diz o comunicado da Casa Branca.

Já na quarta-feira (20/11), no entanto, o Ministério das Relações Exteriores publicou um comunicado em que afirma que a “conversa não tratou de situações específicas em terceiros países”.

“A respeito da reunião bilateral entre o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Presidente dos EUA, Joe Biden, à margem da Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro, em 19/11, o Ministério das Relações Exteriores informa que trataram de temas bilaterais e multilaterais.”

Porém, segundo a Casa Branca, os presidentes ainda trataram da situação no Haiti e elogiaram o papel de liderança do Quênia na situação de segurança do país.