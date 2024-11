Lula diz que governo federal dará amparo às vítimas de acidente em Alagoas

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou solidariedade aos familiares das vítimas do acidente que matou 18 pessoas em Alagoas, no domingo (24/11). Um ônibus escolar capotou e caiu de uma ribanceira na região da Serra da Barriga, localizada em União dos Palmares, no interior do estado. Além das mortes, 28 passageiros ficaram feridos.

"O governo federal está acompanhando a situação e dará todo o apoio necessário às autoridades estaduais no socorro, atendimento e amparo às vítimas", disse Lula, nas redes sociais.

Meus sentimentos a todos os familiares das vítimas envolvidas no acidente. O governo federal está acompanhando a situação e dará todo o apoio necessário às autoridades estaduais no socorro, atendimento e amparo às vítimas. https://t.co/s0TIKFY1vZ — Lula (@LulaOficial) November 24, 2024

A Prefeitura de União dos Palmares informou que o ônibus era terceirizado, estava com todas as vistorias em dia e passou por inspeção poucos dias antes do acidente. A gestão municipal também destacou que está oferecendo apoio assistencial e psicológico às famílias e aos amigos das vítimas. O prefeito Areski Damara de Omena Freitas Júnior decretou três dias de luto no município.

A Polícia Civil de Alagoas abriu um inquérito para investigar as causas do ocorrido. O delegado-geral da corporação, Gustavo Xavier, e o secretário de Segurança Pública do estado, Flávio Saraiva, determinaram que o processo de apuração ocorra com rapidez.



As vítimas do acidente iriam participar de uma atividade cultural no Memorial Quilombo dos Palmares, em comemoração ao Dia da Consciêcia Negra.

Segundo o Ministério da Cultura e a Fundação Cultural Palmares, a Serra da Barriga é um território de enorme importância histórica e cultural para o povo afro-brasileiro. As instituições manifestaram solidariedade às vítimas e às suas famílias e afirmaram que acompanham o trabalho das autoridades locais, como a Prefeitura, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros e o Governo do estado.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também se manifestou sobre o acidente. "Em um mês tão importante para o nosso país, da Consciência Negra, sobretudo para a região do Quilombo dos Palmares, essa tragédia nos entristece ainda mais profundamente", disse.