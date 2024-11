Lula se reúne com ministros no Planalto para definir pacote de corte de gastos

Segundo Fernando Haddad, o presidente Lula baterá o martelo hoje sobre a PEC do corte de gastos. O anúncio, porém, pode ficar para amanhã - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com ministros nesta segunda-feira (25/11) para definir os últimos ajustes no pacote de corte de gastos. Pela manhã, o petista está com os integrantes da Junta de Execução Orçamentária (JEO), de quem receberá a minuta da proposta de emenda à Constituição (PEC).

Estão presentes os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e o secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo José de Guimarães e Souza. O governo espera anunciar o ajuste até amanhã (26).

A equipe econômica preparou uma série de medidas para permitir o cumprimento do arcabouço fiscal nos próximos anos, após preocupação com o ritmo do crescimento das despesas. A discussão, porém, se arrasta há semanas.

Corte deve ser anunciado até amanhã

Houve divergências internas sobre a necessidade dos cortes, e sobre quais pastas seriam afetadas. Ministros como Carlos Lupi (Previdência) e Luiz Marinho (Trabalho) chegaram a ameaçar se demitirem do governo caso os cortes afetem direitos adquiridos.

Segundo Haddad, a reunião desta manhã servirá para Lula bater o martelo sobre o pacote, e decidir se o anunciará hoje ou amanhã. À tarde, o chefe do Executivo também recebe outros ministros, incluindo pastas como Defesa, Saúde, Agricultura, Educação e Minas e Energia.

