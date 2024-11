Bolsonaro nega golpe e diz que estudou medidas "dentro das quatro linhas"

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a Brasília, na noite desta segunda-feira (25/11), após uma viagem ao Nordeste, e concedeu uma coletiva de imprensa no Aeroporto Internacional da capital federal. Durante fala de mais de 20 minutos, Bolsonaro negou ter tramado um golpe de Estado e disse que apenas estudou "todas as medidas possíveis dentro das quatro linhas".

Bolsonaro também criticou a investigação da Polícia Federal, que indiciou ele e mais 36 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Segundo o ex-presidente, “ninguém vai dar golpe com general da reserva e mais meia dúzia de oficiais".

"É um absurdo o que estão falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo, ia falar: ‘Tudo bem, e o day after? E o dia seguinte, como fica o mundo perante a nós?’ Todas as medidas possíveis, dentro das quatro linhas, dentro da Constituição, eu estudei", disse.









“A palavra golpe nunca esteve em meu dicionário", garantiu Bolsonaro, que iniciou a coletiva de imprensa afirmando que "a situação é extremamente grave, as acusações realmente são terríveis".

Criticas ao TSE e Alexandre de Moraes

Bolsonaro voltou a tecer criticas contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O ex-presidente lembrou as campanhas da corte eleitoral para incentivar que jovens de 16 e 17 anos tirassem o título de eleitor — nessa idade, os adolescentes não são obrigados a votar. "Quatro milhões de jovens tiraram o título de eleitor. 3 milhões para o Lula e 1 milhão para mim. Eu estou até me beneficiando, o percentual é maior para o lado de lá. Só aí decidiu as eleições. Essa é uma das tantas observações que eu tenho onde o TSE tomou partido", declarou.