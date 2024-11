Lira diz que carta de desculpas do Carrefour é "muito fraca"

"Não vai modificar em nada a vida dos produtores das exportações brasileiras qualquer falta de vontade dos franceses em contato com o produto brasileiro", apontou deputado - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), comentou nesta terça-feira (26/11) a carta de desculpas enviada ao Brasil pelo Carrefour. Segundo o parlamentar, a carta é “muito fraca”.

"A carta do Carrefour foi muito fraca dado o estrago de imagem que o CEO do Carrefour produziu", disse Lira, após a reunião semanal da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

A polêmica surgiu depois que o Carrefour França declarou seu compromisso com a compra de carne francesa para fortalecer a sustentabilidade do mercado local, que enfrenta uma crise. Essa declaração foi interpretada por alguns como uma crítica velada à carne brasileira, que frequentemente enfrenta desafios de imagem no mercado europeu devido a questões ambientais e padrões de produção.

“A coisa mais correta nesse momento é combater a desinformação que deve estar crescendo por parte desse protecionismo, que é burro. Porque no que diz respeito as nossas comodities principais, a França não é um parceiro atraente para o Brasil. Não vai modificar em nada a vida dos produtores das exportações brasileiras qualquer falta de vontade dos franceses em contato com o produto brasileiro”, declarou.

Na carta de desculpas, a matriz francesa reforça seu compromisso de apoio à agricultura do Mercosul. “Nossa declaração de apoio à comunidade agrícola francesa, formulada na quarta-feira passada, sobre o acordo de livre comércio com o Mercosul, causou desentendimentos com o Brasil e é nossa responsabilidade resolver”, diz o texto.