Sob ameaça de boicote, Carrefour recua e reforça compromisso com Brasil

Após críticas geradas por declarações relacionadas ao acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, o Carrefour emitiu um comunicado reforçando seu compromisso com a agricultura brasileira. A nota foi divulgada para esclarecer mal-entendidos que surgiram após a empresa manifestar apoio à agricultura francesa, o que gerou preocupações no Brasil sobre um possível enfraquecimento da parceria com os produtores locais.

Segundo o Carrefour, o posicionamento sobre a compra de carne francesa no mercado europeu não significa uma desvalorização da produção brasileira. Pelo contrário, o grupo reafirmou sua histórica relação com a agricultura do Brasil, país onde a rede atua há quase cinco décadas. "Compramos quase toda a nossa carne brasileira no Brasil e continuaremos a fazê-lo", afirma o comunicado, destacando que os valores de parceria e apoio aos produtores locais permanecem inalterados.

A polêmica surgiu depois que o Carrefour França declarou seu compromisso com a compra de carne francesa para fortalecer a sustentabilidade do mercado local, que enfrenta uma crise. Essa declaração foi interpretada por alguns como uma crítica velada à carne brasileira, que frequentemente enfrenta desafios de imagem no mercado europeu devido a questões ambientais e padrões de produção.

Leia também: Carrefour nega falta de carne nas lojas após boicote de produtores

Na nota, o grupo expressa ainda seu orgulho em ser "o primeiro parceiro e promotor histórico da agricultura brasileira" e destaca o alto padrão de qualidade da carne produzida no país. O Carrefour afirma também que continuará promovendo os setores agrícolas brasileiros como parte de sua estratégia global de transição alimentar, que busca equilibrar prosperidade econômica com responsabilidade ambiental.

A empresa conclui reafirmando seu compromisso com a agricultura em todos os países onde atua. "Tanto na França como no Brasil, trabalhamos em favor de uma agricultura razoável e próspera", declara o grupo.

Entenda o caso

O CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, frisou na semana passada que o grupo deixaria de vender carne dos países do Mercosul na França para atender aos anseios de produtores do país, que não querem competir com produtos da América do Sul. Afirmou, na ocasião, que um eventual acordo entre Mercosul e União Europeia traria o "risco de a produção de carne que não cumpre com seus requisitos e padrões se espalhar pelo mercado francês".

A decisão foi alvo de diversas reações contrárias de representantes do agro brasileiro, incluindo autoridades, parlamentares e representantes do setor agropecuário, que classificaram a atitude como uma afronta ao mercado sul-americano e ao agronegócio brasileiro, um dos principais exportadores mundiais de proteínas animais.

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, disse ontem (25) estar “feliz” com a reação de produtores de proteína animal brasileiros em relação à decisão do Carrefour de deixar de vender carne do Mercosul na França. Fornecedores de carne iniciaram um boicote à rede e pararam de entregar mercadorias às lojas brasileiras. (colaborou Israel Medeiros)

Íntegra do comunicado do Carrefour: "Nossa declaração de apoio ao mundo agrícola francês feita na última quarta-feira em relação ao acordo de livre comércio com o Mercosul gerou divergências no Brasil de que é nossa responsabilidade nos acalmarmos. Nunca opomos a agricultura francesa à agricultura brasileira, pois os nossos dois países de coração têm em comum o amor à terra, a sua cultura e a boa comida. Na França, o Carrefour é o principal parceiro da agricultura francesa. Compramos quase exclusivamente a nossa carne francesa em França e continuaremos a fazê-lo. A decisão do Carrefour França não pretende alterar as regras de um mercado francês já amplamente estruturado em torno das suas cadeias de abastecimento locais. Garante legitimamente aos agricultores franceses, mergulhados numa crise grave, a sustentabilidade do nosso apoio e das nossas compras locais. Do outro lado do Atlântico, compramos quase toda a nossa carne brasileira do Brasil e continuaremos a fazê-lo. São os mesmos valores de raiz e parceria que inspiram há 50 anos a nossa relação com o mundo agrícola brasileiro, cujo profissionalismo e apego à terra e à pecuária conhecemos e medimos todos os dias. Lamentamos que a nossa comunicação tenha sido entendida como um questionamento da nossa parceria com a agricultura brasileira e uma crítica a ela. Temos orgulho de ser o primeiro parceiro e promotor histórico da agricultura brasileira. Conhecemos melhor do que ninguém os padrões que a carne brasileira atende, sua alta qualidade e seu sabor. Continuaremos a promover os setores agrícolas brasileiros como temos feito no Brasil há quase 50 anos. Através do nosso desenvolvimento, contribuímos para o desenvolvimento dos produtores agrícolas brasileiros, numa lógica que sempre foi a da parceria construtiva. O grupo Carrefour está empenhado em trabalhar, tanto na França como no Brasil, em favor de uma agricultura razoável e próspera, seguindo o rumo do seu propósito, a transição alimentar para todos."

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular