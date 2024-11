Lula recebe CEO de grupo de investimento dos Emirados Árabes Unidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira (27/11) com o CEO do Abu Dhabi Investment Group (ADIG), Zayed Bin Aweidha, no Palácio do Planalto. Também participaram da reunião o empresário brasileiro Mário Garnero, o secretário de Análise Governamental, Bruno Moretti, e o assessor especial Carlos Ernesto Augustin, do Ministério da Agricultura.



Segundo o Planalto, o encontro tratou sobre a estratégia de desenvolvimento e investimentos dos Emirados Árabes Unidos no Brasil, em áreas como a recuperação de pastos degradados, indústria e mobilidade e desenvolvimento urbano.

O petista comentou sobre a missão do governo brasileiro aos Emirados, em outubro, que foi chefiada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Na ocasião, os dois países acordaram em apresentar, no prazo de 60 dias, um portfólio de projetos prioritários para receber os investimentos árabes.

Estabilidade para investimentos

O presidente também citou a COP30, que será realizada no Brasil em 2025, e argumentou que o país tem oferecido aos investidores estrangeiros um cenário favorável, com estabilidade econômica, política e social.

Zayed Bin Aweidha, por sua vez, ainda de acordo com o Planalto, disse reconhecer a importância de fortalecer as condições dos trabalhadores e aumentar seu poder de compra, fortalecendo o mercado consumidor e corrigindo distorções.

