PEC do aborto

CCJ da Câmara aprova PEC que proíbe aborto mesmo em casos previstos em lei Projeto visa incluir no art 5º o termo "desde a concepção", o que criminalizaria o aborto mesmo nos três casos em que ainda é legal: em casos de risco de morte à gestante, gravidez decorrida de um estupro ou feto com anencefalia (má formação do cérebro)