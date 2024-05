Xeique dos Emirados Árabes promete a Lula três aviões com doações ao RS

Os dois líderes conversaram por telefone durante cerca de meia hora. As doações estão sendo coletadas nos Emirados, inclusive por brasileiros que moram no país. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, prometeu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (16/5) o envio de três aviões com doações ao Rio Grande do Sul.

Os dois líderes conversaram por telefone durante cerca de meia hora. As doações estão sendo coletadas nos Emirados, inclusive por brasileiros que moram no país. Segundo o Planalto, Lula agradeceu a solidariedade e citou as fortes chuvas que atingiram Dubai neste ano, deixando ruas e o aeroporto alagados.

A cidade, uma das mais importantes dos Emirados Árabes, ficou embaixo d’água após uma forte tempestade em 16 de abril, também atribuída às mudanças climáticas e aos padrões causados pelo El Niño.

Convite para reunião bilateral

O petista também fez novo convite para que Mohammed visite o Brasil, e afirmou que pretende organizar um evento bilateral com investidores e empresários dos dois países. Os presidentes concordaram na necessidade de um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza, a garantia de ajuda humanitária no enclave e a existência pacífica dos dois Estados, Israel e Palestina.



A ligação foi acompanhada pelo chanceler Mauro Vieira e pelo assessor especial da Presidência Celso Amorim.