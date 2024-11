Lula sanciona a criação de cadastro de condenados por crimes sexuais

Sanção de Lula foi publicada no Diário Oficial da União - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta quinta-feira (28/11), a lei que institui o cadastro nacional de condenados por pedofilia e estupro. A ideia é que a ferramenta de consulta seja usada para a prevenção de novos crimes. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União.



Leia também: A rede silenciosa dos abusos infantis e a manipulação feita por pedófilos

O sistema de consulta processual tornará de acesso público o nome completo do réu, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e a tipificação penal do fato a partir da condenação em primeira instância, além os dados da pena ou da medida de segurança imposta. Os dados das vítimas continuarão em sigilo.

Lula vetou o trecho que determinava que as informações no Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais ficassem disponíveis para consulta pública pelo prazo de dez anos após o cumprimento integral da pena.

Leia também: Polícia usa tecnologia contra estupradores no Distrito Federal

O cadastro contará com os dados dos condenados pelos seguintes crimes:

estupro;

registro não autorizado da intimidade sexual;

estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável;

mediação para servir a lascívia de outrem, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, casa de prostituição e rufianismo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A lei prevê que caso o réu seja absolvido em grau recursal, será restabelecido o sigilo sobre as informações.