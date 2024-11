Lula recebe governadores de Roraima e Pará no Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta quinta-feira (28/11), no Palácio do Planalto, os governadores de Roraima, Antônio Denarium, e do Pará, Helder Barbalho. O teor dos encontros não foram divulgados.

Barbalho e Denarium estão em Brasília para participar do 15º Fórum Nacional dos Governadores, que ocorre no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

Em suas redes sociais, Barbalho afirmou que o encontro com Lula trataria dos projetos e parcerias entre o estado e a capital paraense, Belém, com o governo federal. O prefeito eleito de Belém, Igor Normando, também participou da reunião. A cidade sediará a COP 30 ano em 2025, a maior conferência do clima com a presença de chefes de Estado.

Barbalho levou ainda o “sorvete da COP 30” para Lula, um sabor criado em homenagem ao evento para representar sabores tradicionais do estado, feito com castanha-do-Pará, pistache e cupuaçu.

Garimpo ilegal

Já o encontro com Denarium ocorreu após visita de lideranças ianomâmis, na segunda-feira (25), para pedir providências contra o governador. Ele é acusado de envolvimento com o garimpo ilegal no território Yanomami, e indígenas pedem a continuidade de seus processos de cassação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O grupo foi liderado pelo xamã Davi Kopenawa, um dos principais líderes ianomâmis e autor do livro "A Queda do Céu". Lula já admitiu conhecer “boatos” sobre o envolvimento de Denarium com o garimpo ilegal.

“A verdade nua e crua é que aqui em Brasília corre o boato de que o governador teria vinculação com essa gente do garimpo”, disse em entrevista à Rádio Norte FM, de Manaus. “Se a PF tem indícios e se teve alguma coisa na fazenda dele, isso tem de ser apurado, investigado e o governador, julgado”, acrescentou.

