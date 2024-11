CNJ afasta juiz federal citado pela PF em inquérito do golpe

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afastou das funções o juiz federal Sandro Nunes Vieira, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Ele foi citado no relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tentativa de golpe de Estado.

Além de ser afastado, o magistrado é alvo de investigação no Supremo e deve prestar depoimento à PF nos próximos dias. Apesar de seu nome aparecer no documento, Sandro Nunes não foi indiciado pela corporação.

No âmbito do CNJ, o magistrado é alvo de um inquérito administrativo aberto de ofício pelo corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques. Sandro Nunes é citado em conversas obtidas de militares que estariam tramando o golpe.

De acordo com os diálogos, Nunes teria ajudado na elaboração de um relatório apresentado pelo PL para questionar a segurança do sistema eletrônico de votação. As investigações apontam que uma parte do plano de golpe era colocar em descrédito o resultado das eleições.

"O corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, determinou o afastamento cautelar do juiz federal da 4ª Região Sandro Nunes Vieira citado no relatório da Polícia Federal relativo ao inquérito do Supremo Tribunal Federal que investiga tentativa de golpe de Estado. O caso tramita sob sigilo

A decisão ocorreu após o Conselho Nacional de Justiça receber ofício do Supremo Tribunal Federal sobre a conduta do magistrado", informou o CNJ.

