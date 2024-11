"Inclusão social com responsabilidade fiscal", diz Lula sobre cortes

"Vamos garantir que a inclusão social siga com responsabilidade fiscal, para que os avanços conquistados pelas pessoas no seu nível de vida não retrocedam", acrescentou o presidente - (crédito: Cláudio Kbene/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, nesta quinta-feira (28/11), o pacote de corte de gastos anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e detalhado na manhã de hoje.

Lula afirmou que é preciso cumprir o arcabouço fiscal, mas prometeu garantir "que a inclusão social siga com responsabilidade fiscal" e que os avanços conquistados pela população não retrocedam. Disse ainda que a taxação dos mais ricos ocorrerá "sem abusos".



"Foi anunciada ontem uma medida extraordinária que é de contenção do excesso de despesas, porque nós temos que cumprir o arcabouço fiscal, e ao mesmo tempo apresentamos uma política de renda para que a gente possa garantir que as pessoas que ganham até R$ 5 mil não paguem mais Imposto de Renda nesse país", disse Lula em cerimônia para assinar novos repasses para a ferrovia Transnordestina, no Planalto.

"E, ao mesmo tempo, (para) a gente pegar aquelas pessoas mais ricas, sem nenhum abuso, com muita neutralidade, a gente cobrar um percentual daquilo que eles ganham, que é muito baixo. Ou seja, cobrar 10% daquilo de quem ganha acima de R$ 50 mil , acima de r$ 100 mil, acima de R$ 200 mil, acima de R$ 1 milhão. Uma coisa muito tranquila, que vai para o Congresso Nacional", acrescentou.

Ontem apresentamos uma política de contenção de gastos, porque temos que cumprir o arcabouço fiscal, e também uma proposta de revisão de imposto de renda que dará isenção para quem ganha até 5 mil reais. Vamos garantir que a inclusão social siga com responsabilidade fiscal, para… November 28, 2024

Segundo o presidente, a decisão de incluir a isenção do Imposto de Renda e a taxação dos mais ricos foi tomada "para que esse país continue sendo um país de muita inclusão social, de muita justiça social, para que a gente possa dar ao povo brasileiro o direito de viver com uma certa dignidade nesse país".

Pacote foi detalhado hoje

Haddad anunciou ontem o pacote para reduzir os gastos públicos durante um pronunciamento em rede nacional. Ele anunciou ainda, ao mesmo tempo, a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha salário de até R$ 5 mil, a partir de 2026.



Leia também: Previdência dos militares sofrerá mudanças para redução de gastos



Hoje, em coletiva de imprensa ao lado de outros ministros, Haddad detalhou as medidas. O pacote inclui mudanças no crescimento do salário mínimo, no Fundo Constitucional do Distrito Federal, cortes na aposentadoria de militares e pente-fino em benefícios sociais.