"A guerra ainda não acabou", disse Cid sobre golpe de Estado, aponta PF

Para os investigadores, as conversas deixam claro a participação de Cid e que Bolsonaro estava plenamente ciente do plano golpista - (crédito: Alan dos Santos/PR)

Correio teve acesso, foram recuperados pela Polícia Federal no celular do ex-ajudante de ordens da Presidência. Mensagens trocadas entre Mauro Cid e um amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro mostram que até o fim de dezembro de 2022, quando Bolsonaro já tinha decidido ir aos Estados Unidos, ainda ocorria uma articulação golpista . Os diálogos, aos quais oteve acesso, foram recuperados pela Polícia Federal no celular do ex-ajudante de ordens da Presidência.

Em uma das conversas, Cid dialoga com Aparecido Portela, militar apontado como um amigo próximo de Jair Bolsonaro. A PF aponta que ele frequentou o Palácio da Alvorada diversas vezes no último mês de 2022. A última visita, de acordo com informações enviadas pelos investigadores ao Supremo, ocorreu na véspera de Natal daquele ano.

"O pessoal que colaborou com a carne está perguntando se ainda vai ter churrasco", disse Portela, se referindo à tentativa de golpe de Estado . "Pois estão colocando em dúvida minha atuação", disse ele a Mauro Cid. Em seguida, Cid responde: "vai sim! Ponto de honra. Nada está acabado ainda de nossa parte", respondeu o tenente-coronel.

No dia 31 de dezembro daquele ano, de acordo com a PF, Portela ligou para Cid, mas ele já estava em voo com Jair Bolsonaro, rumo aos Estados Unidos . Cid então respondeu por mensagem: "O Pr (presidente) estava com a decisão mais importante da nossa história. A guerra ainda não acabou". Para os investigadores, as conversas deixam claro a participação de Cid e que Bolsonaro estava plenamente ciente do plano golpista.