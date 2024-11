Carlos Bolsonaro critica inquérito do golpe de Estado: "Novela mexicana"

O vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, se pronunciou neste sábado (30/11) mais uma vez sobre o inquérito da Polícia Federal (PF) que investiga, também, o envolvimento do pai no planejamento de um golpe de Estado em 2022. Leia também: Inquérito do golpe: o que pode acontecer com Bolsonaro e militares?

Na postagem publicada na tarde deste sábado (30/11), Carlos questiona e descredibiliza a investigação da PF, a qual chama de ‘novela mexicana’. “Por que não fizeram nada antes?”, pergunta. “Prevaricaram ou o roteiro atrasou por que vejo (veio) de táxi e não de naves espaciais como no filme Men in Black (Homens de preto)? Quem pergunta é a leitora Maria do Bairro.” Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Se a novela mexicana do Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro incentivou o "gópi' desde janeiro de 2019, por que não fizeram nada antes? Prevaricaram ou o roteiro atrasou por que vejo de táxi e não de naves espaciais como no filme Men in Black? Quem pergunta é a leitora… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 30, 2024

Advogado de Bolsonaro fala sobre relatório do Golpe

Na última sexta-feira (29/11), o advogado de Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, deu entrevista ao programa Estúdio i, da Globo News e também questionou a investigação. O advogado afirmou que Bolsonaro teria sido pressionado, mas não teria aderido ao golpe. Cunha Bueno criticou o inquérito e o conglomerado de mídia Globo, onde concedeu entrevista. “Os vazamentos de informações que deveriam correr sob segredo de justiça, somados às ilegalidades cometidas todos os dias”, escreveu. “E então surge toda a militância midiática agindo, paga com o aumento de seus impostos.” Ele repete a ideia de que a investigação da Polícia Federal seria planejada ou encenada, dizendo que o “roteiro” estaria claro. Leia também: A ação de Mauro Cid na manipulação dos acampamentos golpistas

Responsável pela defesa do ex-presidente no inquérito sobre tentativa de golpe de Estado, Paulo Cunha Bueno também criticou a investigação e defendeu que o cliente foi abordado “com todo tipo de proposta”, mas “não aderiu a elas”. Segundo ele, haveria ações de grupos isolados, das quais algumas “não chegaram ao presidente”. Leia também: Intuito golpista de Bolsonaro esbarrou na falta de apoio de parte do Alto Comando

Bueno diz que o processo eleitoral no Brasil em 2022 foi “insólito”, ou seja, diferente de como costuma ser. Ele diz que “as pessoas foram para porta de quartel por conta própria” devido a “uma ação espontânea de indignação e de inconformismo”.

“É evidente que você tem grupos conformistas, inconformados, radicalizados”, afirmou ao canal a cabo. “Cada um com algumas pretensões e trazendo suas próprias soluções. O fato é que o presidente Bolsonaro não foi aderente a nenhuma delas (...). É fato. Não aderiu. Se ele quisesse aderir a isso, digo e repito para todo mundo: vamos supor que essa narrativa, porque uso a expressão ‘narrativa’ para essas 884, porque, a meu ver, são contaminadas pela falta de imparcialidade objetiva, tanto do ministro que a conduz quanto dos investigadores que ele colocou.” Leia também: Quem são os 5 militares que se recusaram a aderir ao golpe