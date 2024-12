Panfletaços pelo fim da escala 6x1 começam neste domingo; confira agenda 

O criador do VAT, Rick Azevedo, em uma ação de panfletagem pelo fim da escala 6x1 no Rio de Janeiro em 10 de novembro, cinco dias antes dos atos nacionais organizados pelo movimento - (crédito: Reprodução/Instagram Rick Azevedo)

De 1º a , os centros comerciais do Distrito Federal, em especial os shoppings, serão tomados por membros do movimento Vida Além do Trabalho (VAT) em panfletaços organizados em múltiplas cidades brasileiras paralelamente. Neste (1º), os atos vão acontecer no JK Shopping, em Taguatinga, e o DF Plaza, em Águas Claras, ao longo do dia, dentro do horário de funcionamento destes estabelecimentos.

Desde que foi criado, no fim de 2023, pelo vereador eleito no Rio Rick Azevedo, o VAT realiza panfletaços pelo país. No entanto, este é o primeiro a acontecer simultaneamente em diferentes locais do país, e a divulgação nacional. Segundo a organização, “as panfletagens têm como objetivo engajar os trabalhadores e apresentar os benefícios do movimento VAT, destacando a relevância da PEC [Proposta de Emenda Constitucional] na melhoria das condições de trabalho”.

A PEC referida foi criada pela deputada Erika Hilton (PSol-SP) em maio deste ano, com texto feito em conjunto com o VAT. A proposta prevê a redução da jornada de trabalho para o trabalhador com carteira assinada de 44 para 36 horas semanais, e como consequência acabar com a escala 6x1 – seis dias trabalhados por um de folga.

Segundo um dos representantes do VAT no DF, o entregador de aplicativo Abel Santos, um grupo de 20 pessoas vão se dividir entre o JK Shopping e o DF Plaza neste . “A panfletagem vai levar informações corretas do que é o VAT e o que é a PEC, em linguagem popular, para o fácil entendimento dos trabalhadores”, explica Abel.

A escala 6x1 – seis dias trabalhados por um de folga – está prevista na Seção II, artigos 58 a 65 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instituída pelo Decreto-Lei 5.452, de 1943. Para o coletivo, conscientizar a população sobre direitos trabalhistas auxilia no fortalecimento da campanha nacional pela redução da jornada de trabalho semanal.

Curso de formação para membros do VAT

Outras atividades têm sido implementada pelo coletivo, como a Oficina VAT. No DF, ela aconteceu neste (30/11) e contou com a participação do coordenador político do gabinete da deputada Erika Hilton, e o economista e assessor econômico da liderança do PSol na Câmara dos Deputados, Tiago Seixas. O curso foi realizado para duas turmas, em dois turnos – manhã e tarde.

De acordo com Abel Santos, as oficinas visam capacitar integrantes da organização do movimento sobre a PEC para que eles possam repassar essas informações aos trabalhadores nas iniciativas públicas realizadas pelo grupo. A Oficina VAT DF foi dividida em três módulos: o que é a PEC e seu texto; impacto da PEC nas empresas e para os trabalhadores, e os impostos na economia e produtividade.

A próxima oficina está programada para acontecer em 2025. Abel, que também é integrante da Associação dos Trabalhadores por Aplicativos e Motociclistas do Distrito Federal e Entorno (Atam-DF), avisa para as próximas: “Todos que queiram fazer parte do movimento VAT DF podem estar participando, não tem inscrição, iremos divulgar e quem desejar participar é só comparecer”.





Confira a agenda de panfletagens do VAT no DF:

1º/12: JK Shopping (Taguatinga) e DF Plaza (Águas Claras)

8/12: Alameda e Taguatinga Shopping (ambos em Taguatinga)

15/12: Boulevard Shopping (Asa Norte) e Iguatemi (Lago Norte)

22/12: Brasília Shopping e Shopping ID (Asa Norte) e Pátio Brasil (Asa Sul)

29/12: ParkShopping (Guará) e Águas Claras Shopping (Águas Claras)

