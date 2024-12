Fim da Escala 6X1 será discutido em Audiência Pública na Câmara

O movimento Vida Além do Trabalho (VAT), principal responsável pela mobilização nacional pelo fim da escala 6x1 para trabalhadores de carteira assinada, anunciou que irá realizar uma audiência pública na Câmara dos Deputados na próxima -feira (4/12). O encontro é mais um das diversas iniciativas que o coletivo, liderado pelo vereador eleito no Rio Rick Azevedo (PSol-RJ), tem organizado para pressionar parlamentares a aderirem à pauta e para conscientizar trabalhadores sobre seus direitos.

A estratégia em popularizar e fortalecer o movimento visa facilitar a tramitação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da deputada Erika Hilton (PSol-SP), para que ela entre em votação e seja aprovada no Legislativo logo que protocolada. O texto tem co-autoria do VAT, responsável pela petição pública que pede pelo fim da escala 6x1 – seis dias trabalhados para um de descanso – e propõe a redução da jornada de trabalho semanal de 44 para 36 horas.

Como consequência da luta travada pelo VAT e após as manifestações de , um grupo de trabalhadores da multinacional estadunidense Pepsico, da indústria alimentícia, realizaram a primeira greve que pedia pelo fim da escala 6x1, na sede da empresa em Sorocaba, São Paulo, que teve início na ça-feira (26/11). No mesmo dia, em um vídeo publicado nas redes sociais, Rick Azevedo desafiou outros sindicatos a fazerem o mesmo, nomeando o Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio (SecRJ).

A paralização na cidade paulista durou quatro dias e foi suspensa na -feira (29) por iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Laticínios e Alimentação de São Paulo (StilaSP), após uma assembleia com os trabalhadores, na tentativa de acordo para que uma nova proposta de jornada de trabalho seja apresentada pela empresa até a próxima -feira (4), dia da Audiência Pública no Congresso.

Panfletaços pelo país

O VAT começou na -feira (29) a fazer panfletaços pelo país. Vila Velha, no Espirito Santo, reuniu representantes do movimento no Centro de Comércio Varejista da Glória, e em Campo Grande, no (30), para levar informações sobre o coletivo e sobre a PEC de Erika Hilton.

No Distrito Federal, a agenda de panfletaços começa neste (1º/12). Os moradores da capital que passarem pelo JK Shopping, em Taguatinga, e pelo DF Plaza, em Águas Claras, serão os primeiros público-alvo da campanha na capital, que tem atividades programadas para acontecer em diferentes pontos da cidade até .

