Vídeo em comemoração ao Dia do Marinheiro manda recado ao governo e gera polêmica

A Marinha do Brasil lançou o vídeo da campanha institucional em homenagem ao Dia do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro. O conteúdo foi compartilhado nas redes sociais. Com o slogan: "Privilégios? Vem para a Marinha!", a campanha é parte de uma estratégia para atrair jovens para seguir a carreira militar.



O comandante da Marinha, Marcos Olsen, mandou mudar o slogan da campanha pelo Dia do Marinheiro, comemorado em 13 de dezembro, diante da repercussão do pacote fiscal anunciado na semana passada pela equipe econômica do governo. Por causa da justificativa de que as medidas iriam no sentido de combater “privilégios” dos militares e dar “igualdade” no tratamento da carreira militar em relação a outras atividades laborais, o vídeo foi refeito. O conteúdo original tinha o slogan: “Quer moleza? Vêm pra Marinha!” e mostrava imagens da árdua rotina de treinamento dos militares da Marinha.

Entretanto, a mudança não foi muito bem-vinda, principalmente nas redes sociais. No Facebook, a publicação conta com 49 comentários onde a grande maioria é positiva, um deles até ressaltou: "até que enfim uma resposta!", entre dezenas de parabéns e reconhecimento. Enquanto isso na rede social X, do bilionário Elon Musk, a situação azedou. Os comentários eram negativos e ironizavam o corte de gastos. "Tão com $ e tempo livre para fazer vídeo? Tem que sucatear mais", afirmou um internauta.



Outra pessoa ainda perguntou: "Então a Marinha do Brasil enxerga os civis (que pagam seus salários) como vagabundos?". Outros comentários chamaram o vídeo de propaganda desonesta e relembraram que a força foi contra a homenagem ao João Cândido, símbolo da revolta das chibatas, movimento em que marinheiros se rebelaram contra os abusos físicos que eram cometidos na Marinha no começo do século XX.





Já no Youtube, a sessão de comentários foi bem mista, teve defesa, mas também crítica, como: "Horrível. Mensagem péssima, infantil, vergonhosa. Inacreditável que alguém do alto comando tenha aprovado algo assim". E outros tentaram fazer uma correção. "O privilégio não é para os parças e sim para os oficiais do alto escalão, grande parte do nosso orçamento militar é para pagar pensão para oficiais dos altos escalões", justificou outro internauta. Ainda houve comentários relembrando e parabenizando o sucateamento que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez em sua gestão. Além disso, também houve menção ao inquérito da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe. "Só confirma o inquérito da PF, que a única força que apoiou o golpe foram vocês, canalhas", respondeu outra internauta no vídeo no X.

Alguns mencionaram a falta de ajuda da Marinha na época das chuvas no Rio Grande do Sul no começo deste ano, e outros enalteceram a "coragem" em postar o vídeo: "a única força que não se dobrou".