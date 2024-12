Marinha realiza troca da bandeira e lança vídeo do Dia do Marinheiro

O Ministério da Defesa realizou, neste domingo, (1°/12) a cerimônia da troca da bandeira na Praça dos Três Poderes. Esse ato é realizado sempre no primeiro domingo de cada mês, alternando entre Marinha, Aeronáutica e Exército e as Forças de Segurança do Governo do Distrito Federal.

O ato deste domingo, no entanto, faz parte da celebração do dia do marinheiro, comemorado em 13 de dezembro.

Ao som do Hino Nacional, seguido pelo toque de sete vivas com apito marinheiro e por uma salva de 21 tiros de canhão, os militares hastearam a bandeira.

A cerimônia foi encerrada ao som da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, que tocou canções populares e marchas militares, e com um desfile aéreo com aeronaves de asas rotativas e fixas.

O comandante da Aeronáutica, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen esteve presente no evento. No sábado, ele se reuniu com o presidente Lula e os demais comandantes das Forças Armadas em uma reunião fora da agenda oficial, no Palácio da Alvorada. A reunião durou cerca de duas hora e foi realizada após o anúncio do corte de gastos do governo federal, que inclui a alteração de benefícios das Forças Armadas.

A troca da bandeira na Praça dos Três Poderes acontece desde 1973, em Brasília, no Distrito Federal, no primeiro domingo de cada mês, às 10h, na Praça dos Três Poderes. A cerimônia segue um revezamento entre as três Forças Armadas — Marinha, o Exército, a Aeronáutica — e o Governo do Distrito Federal, por meio das Polícia Militar do e o Corpo de Bombeiros Militar do DF, e é coordenado pelo Ministério da Defesa. O sistema de rodízio entre as entidades segue o previsto no Decreto nº 99.217 de 1990 e a tradição da troca, conhecida como Bandeirão, foi instituída pela Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971.

Dia do Marinheiro

Durante a solenidade deste domingo, a Marinha lançou o vídeo da campanha institucional em homenagem ao Dia do Marinheiro. O conteúdo será compartilhado nas redes sociais e também marcará a inauguração da conta da Armada no TikTok. Com o slogan: “Privilégios? Vem para a Marinha!”, a campanha é parte de uma estratégia para atrair os jovens a seguir a carreira militar.

Logo no início do vídeo, o narrador anuncia: “Vocês terão que acostumar com uma vida de sacrifício”. Depois, para ilustrar a mensagem, imagens das atividades dos militares da marinha em serviço são intercaladas com momentos de lazer como jovens praticando ioga, jogando videogame, fazendo mergulho, e participando de corridas de rua e de torcidas de futebol. A fim de mostrar os desafios da profissão com o contraponto de outras atividades cotidianas, o vídeo se encerra com o slogan: “Privilégios? Vem pra Marinha!”.