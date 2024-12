Acordo entre Mercosul e UE avança e decisão final está nas mãos de líderes

As negociações entre o Mercosul e a União Europeia estão prestes a serem fechadas, de acordo com a coluna de Jamil Chade, do UOL. A decisão final está agora nas mãos das lideranças dos blocos.

Depois de 25 anos de negociações, conversas em Brasília permitiram resolver questões pendentes entre os dois lados.

Segundo o colunista, fontes confirmaram que são poucos pontos que permanecem sem um acordo. A decisão terá de ser tomada em um âmbito político. O sentimento é que "não restaram grandes impasses".

Para o Brasil, o tom é de cautela, uma vez que o acordo esteve para ser anunciado várias vezes e impedimentos de último minuto frearam a assinatura.

Já do outro lado, o pacto depende apenas da aprovação do Conselho da Europa e do Parlamento Europeu. Embora a França seja resistente, Bruxelas e Brasília acreditam que o acordo possa avançar apesar da negação do presidente francês, Emmanuel Macron.

Existe a possibilidade de que algum anúncio seja feito na cúpula do Mercosul, entre 5 e 6 de dezembro. No entanto, é necessário que um acerto político seja realizado na Europa.