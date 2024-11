"Estamos otimistas", diz Orsi sobre Mercosul-UE após reunião com Lula

O presidente Lula recebeu, no Palácio do Planalto, o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, para uma reunião - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta sexta-feira (29/11) o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, para uma reunião no Palácio do Planalto. Segundo o uruguaio, o acordo entre Mercosul e União Europeia foi o principal tema do encontro, além dos interesses em comum dos dois países.

Orsi também destacou a proximidade de seu grupo político, que inclui o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, com o petista. A reunião ocorreu uma semana antes de uma viagem de Lula ao Uruguai, onde participará da Cúpula do Mercosul.

Leia também: Vitória de Yamandú Orsi no Uruguai dá alento ao Mercosul

“Um dos temas centrais foi a relação e os avanços na relação entre Mercosul e União Europeia, pauta que tomou a maior parte da reunião”, declarou Orsi a jornalistas após o encontro. “Como Mercosul e como região, estamos otimistas com a possibilidade de seguir estreitando laços com a nossa região e, fundamentalmente, com a Europa.

Orsi reconheceu a dificuldade em firmar o acordo comercial, que é negociado há mais de 20 anos. Recentemente, a resistência de agricultores franceses ao pacto se intensificou. Uma declaração do CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, que suspendeu a venda de carnes brasileiras nas lojas da rede na França, causou uma crise com o agronegócio.

A rede francesa voltou atrás após um boicote dos produtores de carne às lojas brasileiras. A tensão ocorreu enquanto negociadores dos dois blocos tentam finalizar o acordo comercial, que tem apoio da maioria dos países europeus.

“Conversa entre amigos”

O próximo presidente do Uruguai também declarou que quer manter seu país como protagonista no Mercosul, e celebrou a afinidade com o governo brasileiro. Lula foi um dos primeiros chefes de Estado a parabenizá-lo pela vitória no último domingo (24).

“Há uma relação muito próxima de afinidade entre o meu partido político e o próprio Lula da Silva. Portanto, nessa conversa entre amigos o fundamental foi analisar a perspectiva que como Estados e como região teremos nesse mundo”, afirmou Orsi.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular