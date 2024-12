Pedido de Janones para exclusão do PL é encaminhado pela PGR

A Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou ao Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, na segunda-feira (2/12), o pedido do deputado federal André Janones (Avante-MG) para que o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, seja extinto. O parlamentar pede que o Ministério Público Federal (MPF) entre com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para a exclusão da sigla.

Janones cita ações ligadas à agremiação que, segundo ele, ferem a democracia e a Constituição. No ofício, o deputado cita o ataque de Francisco Wanderley Luiz, o homem-bomba. Filiado ao PL, ele lançou artefatos em direção ao STF, em novembro, e morreu durante o atentado. O caso é investigado pela Polícia Federal como crime de terrorismo.

Leia também: Integrantes do PL temem a extinção do partido

A informação consta em despacho assinado pelo chefe de gabinete da PGR, Carlos Fernando Mazzoco. Janones também apontou o suposto envolvimento de integrantes do partido, como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto e o deputado federal Carlos Jordy (RJ), em uma possível tentativa de golpe de Estado.

“A continuidade das práticas do Partido Liberal representa uma ameaça direta à ordem democrática e à paz social”, disse o deputado federal mineiro no documento. “O apoio a discursos de descrédito institucional, culminando em atos de violência, demanda uma intervenção enérgica para preservar a estabilidade do Estado Democrático de Direito”, diz o congressista.

O grupo estratégico da PGR atua em conjunto com o Supremo e coordena as ações e o trabalho de investigação relativos a atos extremistas. O trabalho foii instituído em 11 de janeiro para apurar os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.