CPI das Bets convoca influencer Virginia Fonseca e ex-BBB Felipe Prior

Segundo a relatora da CPI, Virginia deve prestar depoimento em função de sua "expressiva popularidade e relevância no mercado digital". A influenciadora tem mais de 90 milhões de seguidores em suas redes - (crédito: Redes Sociais)

Senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets votaram nesta terça-feira (3/12) para convocar o ex-BBB Felipe Prior e a influenciadora Virginia Fonseca. Eles foram convocados como testemunhas, e são obrigados a comparecer à comissão. Contudo, ainda não há data para os depoimentos.

A comissão foi instalada no Senado Federal em novembro e tem o objetivo de investigar “a crescente influência dos jogos virtuais de apostas on-line no orçamento das famílias brasileiras”.

Leia também: CPI das Bets convoca Gusttavo Lima e convida Felipe Neto

Os senadores já aprovaram a convocação dos cantores Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Jojo Todynho, dos influenciadores Deolane Bezerra, GKay e Felipe Neto e do humorista Tirulipa.

Segundo a relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MT), Virginia deve prestar depoimento na comissão em função de sua “expressiva popularidade e relevância no mercado digital”. A influenciadora tem mais de 90 milhões de seguidores em suas redes.

“Dado o impacto de sua comunicação no comportamento de consumidores, torna-se fundamental compreender o alcance e as responsabilidades éticas associadas a tais ações, especialmente em um segmento com potenciais implicações sociais, como o de apostas on-line”, diz Thronicke.

Leia também: Tecnologia é principal aliada das Bets para impedir que menores apostem e combater fraudes

Já Felipe Prior está sendo convocado a partir de um pedido do senador Izalci Lucas (PL-DF). “O arquiteto está usando sua visibilidade nas redes sociais para ganhar milhões de reais em jogos de azar, mas ao custo de um crescente prejuízo para muitos de seus seguidores. O contrato dele com a Betsat é bem direto: ele recebia 15% da receita perdida pelos novos apostadores”, justifica Izalci na convocação.