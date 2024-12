Lula anuncia investimento de R$ 546 bi em agroindústria sustentável

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (3/12) mais investimento na agroindústria sustentável e digital, que é o tema da missão 1 do programa Nova Indústria Brasil (NIB). O objetivo é aumentar a segurança alimentar, nutricional e energética do país.



De acordo com o governo, as verbas novas somam R$ 276 bilhões. Do montante, R$ 100 bilhões são em linhas de crédito anunciadas pelo Banco do Brasil, outros R$ 176 bilhões são de investimento privado. Ao todo, a missão 1 soma R$ 546,6 bilhões em investimento público e privado.



Na prática, os valores concederão crédito aos produtores, auxiliarão na compra de maquinários e incentivarão a inovação e digitalização da indústria, além de incentivar a descarbonização na produção.



O vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, explicou que a expectativa é que a agroindústria tenha mais participação no produto interno bruto (PIB) do setor agropecuário, passando para 3% até 2026, e para 6% até 2033. Como referência, o PIB do setor em 2023 foi de R$ 761 bilhões e a média do crescimento de 2019 a 2023 foi de 1,75%.



Apesar de não ter discursado, Lula participou da cerimônia e assinou decreto que cria o Programa Nacional de Pesquisa e Inovação para a Agricultura Familiar e Agroecologia (PNPIAF). O objetivo é promover ações de pesquisa e inovação voltadas para a agricultura familiar, com ênfase na transição agroecológica na preservação dos biomas e na sustentabilidade, contribuindo para a segurança e soberania alimentar da sociedade brasileira.

Os ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) também assinaram uma portaria que institui o Conselho Consultivo do Programa Mais Alimentos.