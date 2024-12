Eleições na Câmara: bancada ruralista formaliza apoio a Hugo Motta

A frente entregou uma lista com pautas prioritárias para Motta durante o encontro. Entre os temas, estão o pacote anti-MST e o projeto de lei que estabelece a reciprocidade econômica pelos parceiros comerciais do Brasil - (crédito: Mário Agra/Câmara dos Deputados)

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) formalizou nesta terça-feira (3/12) apoio ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) na eleição para a Presidência da Câmara. O pleito acontecerá em fevereiro de 2025.

“Essa é a frente que melhor funciona dentro do Parlamento brasileiro. O agronegócio tem papel fundamental na economia do nosso país”, disse Motta ao sair do almoço promovido pela FPA, em Brasília.

Leia também: Candidato à Presidência da Câmara faz périplo em busca de apoios

A frente tem 290 deputados e entregou uma lista com pautas prioritárias para Motta durante o encontro. Entre os temas, estão o pacote anti-MST, a proposta que cria o Estatuto do Pantanal e o projeto de lei que estabelece a reciprocidade econômica pelos parceiros comerciais do Brasil.

Motta é o único candidato na corrida à presidência da Casa. Ele tem apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e de grandes partidos, como PL e PT.