"Tênue, pequena, demagógica": deputados criticam pacote de corte de gastos

Deputados da Frente Parlamentar do Livre Mercado criticaram nesta terça-feira (3/12) a proposta do governo de corte de gastos, apresentada na última semana.

“Nós somos favoráveis ao corte de gastos com intuito de equilíbrio fiscal. O governo não tem equilíbrio fiscal, gasta mais do que arrecada. Ele aumenta a arrecadação e aumenta o endividamento do governo. Está chegando no limite. Assim, o juros aumenta porque o risco do governo não pagar essas contas é muito grande”, disse Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP).

“Tênue, pequena, demagógica, não atende o que seria benéfico para as empresas contratarem”, disse. “Nós precisamos de redução de gastos na casa da centena de milhão em um ano”, emendou.

Vale lembrar que a proposta do governo prevê uma contenção de R$ 70 bilhões nos gastos públicos até o ano de 2026.

Foram enviados ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição (PEC), um projeto de lei (PL) e um projeto de lei complementar (PLP), que ainda devem ser analisados antes do recesso parlamentar.