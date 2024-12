Bolsonaro diz que pedirá autorização para ir à missa de 7° dia da mãe de Costa Neto

Após ser liberado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a comparecer no velório e sepultamento da mãe de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai pedir autorização para ir à missa de 7° dia da idosa. Pelas redes sociais, nesta terça-feira (3/12), ele afirmou que o horário o impossibilitou de ir ao local.



“O ministro Alexandre de Moraes autorizou somente às 13h55 a ida de Jair Bolsonaro ao velório da mãe de Valdemar da C. Neto, presidente do PL. Pelo horário, Bolsonaro ficou impedido de comparecer. Por seu advogado, ele agradece a liminar e peticiona no sentido de comparecer na missa de 7° dia”, escreveu.

Leia também: Moraes autoriza ida de Bolsonaro ao enterro da mãe de Valdemar Costa Neto

O comunicado dizia que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro irá representar Bolsonaro no enterro, previsto para hoje. “Michelle está representando Bolsonaro em Mogi das Cruzes/SP. Que Deus, em sua infinita bondade, acolha a senhora Leila e conforte seus familiares”, afirmou.

Autorização excepcional

O ministro Alexandre de Moraes autorizou, nesta terça-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro a ir ao velório da mãe do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Os dois poderão manter contato no local do sepultamento, mas seguem proibidos de conversar sobre a investigação em que são alvo por suposta tentativa de golpe de Estado.

A defesa de Bolsonaro solicitou a autorização "em caráter excepcional", considerando a relação pessoal entre ele e Valdemar. No documento entregue ao STF, o ex-presidente se compromete a "não manter quaisquer conversas sobre as investigações em curso" com o dirigente da sigla.

Leia também: Presidente do PL chama presos do 8 de janeiro de golpistas e se desculpa

Bolsonaro e Valdemar estão proibidos de manter contato desde 8 de fevereiro de 2024. O ex-presidente também não pode conversar com outros investigados por uma trama golpista que tinha como objetivo reverter o resultado das eleições de 2022, entre eles os ex-ministros Augusto Heleno, Walter Braga Netto e Anderson Torres.

Leila Caran Costa, mãe de Valdemar Costa Neto, morreu na madrugada desta terça-feira aos 99 anos. O enterro será realizado na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes (SP), cidade onde ela morava.