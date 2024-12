Saiba quantos partidos deixaram de existir no Brasil

A pedido do deputado federal André Janones (Avante/MG), a Procuradoria- Geral da República (PGR) encaminhou ao Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, nesta segunda feira (2/12) um pedido para que o Partido Liberal (PL), partido do antigo presidente do ex-presidente Jair Bolsonaro, seja extinto. O parlamentar pede que o Ministério Público Federal (MPF) entre com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para a exclusão da sigla.

Caso seja aceita a extinção, o PL se juntaria aos 71 partidos políticos extintos desde 1979, após a redemocratização e a retomada do multipartidarismo no Brasil. Muitos desses partidos desapareceram devido a mudanças no contexto político, fusões estratégicas ou a imposição de novas legislações, como a cláusula de barreira, que exige desempenho mínimo nas urnas para garantir acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda eleitoral.

Alguns partidos históricos, como o Partido Comunista Brasileiro (PCB), foram dissolvidos em períodos de repressão, especialmente durante o regime militar. Outras siglas perderam relevância ou se uniram a legendas maiores para sobreviver no cenário político. Um exemplo recente é a fusão entre o Partido Social Liberal (PSL), pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito presidente em 2018, e o Democratas (DEM). As duas legendas se uniram em 2022 para formar o União Brasil, buscando maior força política e relevância no Congresso.