Lula anuncia conclusão do acordo Mercosul-UE após mais de 20 anos de negociação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira (6/12) a conclusão das negociações do aguardado acordo entre o Mercosul e a União Europeia, encerrando um processo que se arrastava há mais de duas décadas. A declaração foi feita através de suas redes sociais.

O pacto entre Mercosul — bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai — e União Europeia começou a ser discutido no início dos anos 2000. No entanto, as negociações enfrentaram sucessivos entraves, principalmente em questões ambientais, protecionismo agrícola e regras de mercado.

“Após mais de duas décadas, concluímos as negociações do acordo entre o Mercosul e a União Europeia”, escreveu o petista, celebrando o momento como um marco para o fortalecimento das relações comerciais entre os dois blocos.

Com a conclusão anunciada por Lula, o acordo promete abrir novas possibilidades comerciais e econômicas para os países integrantes. Os detalhes específicos ainda não foram divulgados, mas a expectativa é de que ele facilite o acesso a mercados estratégicos, reduza barreiras tarifárias e crie um ambiente mais favorável para investimentos e trocas comerciais.

Papel do Brasil nas negociações

Desde o início de seu mandato, o presidente Lula vinha sinalizando sua intenção de priorizar a política externa e reforçar a posição do Brasil no cenário internacional. O presidente fez do acordo uma de suas bandeiras diplomáticas, buscando retomar o protagonismo do país na liderança do Mercosul.

A conclusão das negociações é vista como um importante trunfo para a administração Lula, especialmente diante do cenário global de tensões econômicas e a necessidade de maior integração entre as nações.