Justiça eleitoral deixa Caiado inelegível e cassa prefeito Sandro Mabel

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) declarou o governador do estado, Ronaldo Caiado (União Brasil), inelegível por oito anos. A decisão é da juíza Maria Umbelinda Zorzetti e foi tomada após denúncia de candidatos que concorreram às eleições deste ano.

Caiado é acusado de usar o Palácio das Esmeraldas para realizar eventos eleitorais em favor de seu candidato para prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (União Brasil), que venceu o pleito. A juíza também determina a suspensão da posse de Mabel.



Cabe, porém, recurso ao próprio TRE e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até que todos os recursos sejam esgotados, Mabel pode tomar posse e atuar no cargo normalmente.

"O bem imóvel utilizado pelo investigado Ronaldo Caiado para a realização dos eventos constitui bem público de uso especial nos termos do artigo 99, inciso II, do Código Civil Brasileiro. As imagens dos vídeos que instruem a inicial demonstram que o ambiente estava preparado para a oferta de alimentos e bebidas aos convidados e, contava inclusive com decoração", diz um trecho da decisão.

Os jantares ocorreram logo após o resultado do primeiro turno das eleições. Tanto Mabel quanto Caiado negam irregularidades e dizem que o evento não teve cunho eleitoral.

