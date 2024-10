Mabel vence o candidato de Bolsonaro e é eleito prefeito de Goiânia

Com 100% das urnas apuradas, o ex-deputado Sandro Mabel (União) foi eleito prefeito de Goiânia. Ele tem 55,53% dos votos, contra 44,47% de Fred Rodrigues (PL). A eleição de Mabel significa uma vitória do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Fred Rodrigues, apoiado pelo ex-presidente, recebeu 31,14% dos votos no primeiro turno, enquanto Sandro Mabel (UB), nome de Caiado, teve 27,66%. No entanto, o candidato do União Brasil conseguiu virar o jogo no segundo turno.

Quem é Mabel?

Sandro da Mabel, mais conhecido como Mabel, é empresário e preside a empresa alimentícia Mabel. Ele também é presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), além de presidente do Conselho de Mineração da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Mabel foi deputado federal por Goiás. Como candidata a vice-prefeita estava a Coronel Cláudia, filiada ao Avante. A candidatura faz parte da coligação “União Por Goiânia”, com os partidos PP, União Brasil, MDB, Podemos, Avante, Agir, PRD e Republicanos. Mabel declarou ao TSE ter um total de R$ 313.405.916,29 em bens.