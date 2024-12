Conselhão faz reunião com foco em desenvolvimento sustentável e indústria

O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), conhecido como Conselhão, realizará nesta quinta-feira (12/12) sua 4ª Reunião Plenária no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O encontro contará com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além de diversos ministros e autoridades. O objetivo é avançar na formulação de políticas públicas para o país.

Presidida por Alckmin e conduzida pelo ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, a plenária terá início às 9h e trará anúncios e assinaturas de decretos, sanções e acordos de cooperação, todos derivados de propostas elaboradas no âmbito do colegiado.

Um dos destaques do evento será a apresentação de novidades relacionadas ao programa Nova Indústria Brasil (NIB), em especial os investimentos previstos na missão 5 do projeto. Esta etapa está voltada para iniciativas que tratam de bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas. Tais áreas têm ganhado atenção estratégica, sendo consideradas pilares para o desenvolvimento sustentável e competitivo do Brasil no cenário global.

Painéis e discussões temáticas

No período da tarde, o Conselhão promoverá painéis e mesas temáticas, reunindo conselheiros e especialistas para debater caminhos que alinhem desenvolvimento econômico, justiça social e sustentabilidade. Os debates devem explorar questões como inovação tecnológica, inclusão social e fortalecimento da indústria nacional, com ênfase em soluções práticas e parcerias público-privadas.

Atualmente o grupo é composto por 245 integrantes sendo 147 homens e 98 mulheres. Os nomes vão de empresários a representantes de movimentos sociais do setor financeiro e do agronegócio.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular