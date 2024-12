Janja agradece "orações e boas energias" enviadas a Lula, após cirurgia

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, publicou, nas redes sociais, nesta terça-feira (10/12), um agradecimento pelas mensagens que recebeu nas últimas horas, após a cirurgia a qual foi submetido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Passando para agradecer por todas as orações, o afeto e as boas energias que o meu amor, o presidente Lula, tem especialmente recebido no dia de hoje”, iniciou Janja, que acompanha o presidente na unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Sírio Libanês de São Paulo, onde o presidente realizou uma cirurgia no cérebro, nesta madrugada.

“Depois da cirurgia muito bem-sucedida, a angústia dessa noite deu espaço para a tranquilidade e para a certeza de que, com a dedicação da equipe médica e com a fé e o amor do povo, em breve ele estará novamente de volta ao trabalho. Por isso, fiquem tranquilos! Ele, que ama cuidar das pessoas, está recebendo todo o cuidado necessário para uma rápida recuperação. Já já ele estará de volta”, acrescentou Janja.

A equipe médica de Lula realizou uma coletiva de imprensa, nesta manhã, afirmando que o quadro de saúde do presidente é estável, que ele está consciente e permanece na UTI por cerca de 48 horas.

A cirurgia realizada no cérebro do presidente foi para drenar uma hemorragia, que estava comprimindo o cérebro e causando dor de cabeça no presidente. A situação é uma complicação da batida de cabeça que o presidente sofreu em 19 de outubro, no banheiro do Palácio do Alvorada.

