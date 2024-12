Médicos atualizam estado de saúde de Lula: "Permanece com dreno"

A equipe médica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atualizou, nesta quarta-feira (11/12) o estado de saúde do presidente. Conforme o boletim médico, o presidente Lula está "lúcido, orientado, conversando e passou a noite bem."

Na madrugada de terça-feira (10/12) o presidente passou por um procedimento de emergência para drenar uma hemorragia provocada pela queda que sofreu, no Palácio da Alvorada, em 19 de outubro.

O boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio Libanês de São Paulo, onde Lula está internado, aponta que o presidente evoluiu bem no pós-operatório imediato, sem intercorrências. O presidente permanece com o dreno enquanto aguarda novos exames de rotina.



Boletim médico divulgado nesta quarta-feira (11/12) atualiza estado de saúde do presidente Lula (foto: Divulgação Palácio do Planalto)

O procedimento realizado por Lula foi uma trepanação. Trata-se de uma intervenção em que são feitas pequenas perfurações no crânio. No caso de Lula foram feitas entre duas lâminas da meninge, seguidas da colocação de um dreno, por onde sai o sangue acumulado após a hemorragia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma trepanação, que é um método em que são feitas pequenas perfurações (foto: Valdo Virgo)

Segundo a equipe médica do presidente, Lula não teve danos neurológicos e está conversando e se alimentando normalmente. O presidente Lula deve seguir na Unidade de Terapia Intensiva até quinta-feira (12/12) em observação, apenas por precaução. A expectativa é que Lula tenha alta e retorne a Brasília na semana que vem.

Ministros, aliados e amigos de Lula desejaram uma pronta recuperação para o presidente e fizeram manifestações de apoio nas redes sociais. A primeira-dama Janja, única acompanhante do presidente no hospital desde a madrugada de terça-feira (10/12) agradeceu o apoio e as orações. "Depois da cirurgia muito bem-sucedida, a angústia dessa noite deu espaço para a tranquilidade e para a certeza de que, com a dedicação da equipe médica e com a fé e o amor do povo, em breve ele estará novamente de volta ao trabalho", afirmou Janja em uma publicação.

Enquanto está hospitalizado, a agenda de Lula está sendo cumprida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, mas não haverá passagem formal do cargo.