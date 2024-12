Lula deve "evitar estresse" nos próximos dias, dizem médicos

"Mesmo no hospital, ele vai conversar com as pessoas pelo celular, com assessores, é natural visto que ele está sentado, conversando para lá e para cá", contou o médico do presidente, Roberto Kalil Filho. - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma embolização de artéria meníngea média por volta das 7h desta quinta-feira (12/12). De acordo com a equipe médica responsável pelo presidente, ele se recupera bem e deve ficar em "repouso relativo" nos próximos dias.

"O que importa é acabar com o sangue que chega no hematoma. O que a gente injeta é como se fosse uma gelatina, umas partículas, na verdade, que entopem esse vaso, impedindo de chegar o sangue no hematoma. Como a artéria mede em torno de 1 milimetro, os cateteres são bem fininhos e é um procedimento relativamente simples", explicou o cirurgião José Guilherme Caldas, que realizou o procedimento.

Com isso, os cuidados na recuperação do presidente devem ser simples. "A orientação é repouso relativo e evitar muito estresse. Mas acredito que, nos próximos dias, mesmo no hospital, ele vai conversar com as pessoas pelo celular, com assessores, é natural visto que ele está sentado, conversando, para lá e para cá", contou o médico do presidente, Roberto Kalil Filho.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A equipe reforçou ainda que o procedimento realizado nesta manhã foi em "caráter corretivo para que essa coleção (de sangue) não recorra". "Como a coleção já tinha sido absorvida e observamos o crescimento, consideramos uma recorrência, foi feito preventivamente a embolização da artéria que nutre os vasos dessa cápsula. Tirando isso, reduz muito o risco do hematoma crescer, o risco vai diminuindo a cada dia que passa. Hoje, está com menos de 5% de acontecer novamente", apontou o médico Rogério Tuma.



O presidente passou, na última terça, por uma “trepanação”, que é uma cirurgia em que são feitas pequenas perfurações no crânio. No caso de Lula, foram feitas entre as duas faces da meninge, seguidas da colocação de um dreno, por onde sai o sangue acumulado após a hemorragia. Entretanto, com a necessidade do segundo procedimento, isso significa que houve uma continuidade no sangramento.