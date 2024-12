Em derrota para o governo, Senado mantém armas fora do Imposto Seletivo

O plenário do Senado manteve as armas e munições fora do Imposto Seletivo (IS), confirmando a decisão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A tributação extra, prevista no projeto que trata da regulamentação da reforma tributária (PLP 68/2024), foi alvo de embate na véspera entre o relator Eduardo Braga (MDB-AM) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), autor da proposição que retirou o item do texto.

O destaque apresentado em plenário pelo líder do governo, senador Randolfe Rodrigues (PT-AM), previa a reinclusão do item no tributo, cobrado sobre bens e serviços que causam danos à saúde ou ao meio ambiente.



O dispositivo recebeu 32 votos favoráveis, 31 contrários e 1 abstenção. No entanto, eram necessários 41 votos para alcançar maioria absoluta do parlamento, que tem 81 senadores.

A manutenção representa uma derrota para o governo e vitória do PL, defensor da pauta. Da maneira como está, itens díspares como armas, munições, perfumes e roupas mantêm a alíquota padrão de imposto.

O parecer do relator contempla pedidos de diversos setores econômicos, como ampliação de benefícios ao setor imobiliário e redução tributária a serviços de saneamento, além de ajustes acordados com o governo federal.

