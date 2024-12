Lula comenta estado de saúde após alta hospitalar: "Continuar trabalhando"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou o seu estado de saúde na noite deste domingo (15/12), após alta hospitalar. "Os médicos me dão tranquilidade. Se eu me cuidar, esperar cicatrizar, estarei recuperado logo", disse Lula entrevista ao Fantástico, na noite deste domingo.

"Eu me sinto um cara protegido por Deus. Um cara que nasceu onde eu nasci e não morreu de fome, é um cara protegido por Deus", declarou. De acordo com ele, os próximos planos são focar na saúde e se recuperar. "Eu sou muito disciplinado. Vou ficar em São Paulo até quinta-feira para os últimos exames e volto para Brasília para continuar trabalhando."

Durante a conversa, o presidente também relembrou a ida ao hospital e o acidente que ocasionou a hemorragia no cérebro. "Estava sozinho, Janja estava na cozinha e eu caí sozinho. Durante alguns segundos não consegui mexer as mãos e as pernas". Em seguida, o presidente foi ao hospital e fez exames, quando os médicos disseram que a batida foi grave, mas que ele ia se recuperar.

Lula disse que seguiu a orientação dos médicos, mas voltou a fazer academia e seguir a agenda de compromissos após o acidente. "Passei a me cuidar, não podia mais machucar a cabeça e nem fazer movimento brusco, mas voltei a fazer ginástica e musculação", disse.

Na sequência, Lula explicou que começou a sentir os sintomas que o levaram até o hospital. "Na segunda-feira, comecei a sentir alguns sinais estranhos nas pernas. Fiquei com dor de cabeça e achei que fosse por causa do sol. Não levei muito a sério". No dia seguinte, decidiu marcar uma consulta.

Lula relembrou que os médicos ficaram assustados após ver o resultado dos exames e pediu que ele fosse com urgência para São Paulo. A primeira-dama Janja também participou da entrevista e afirmou que "foi a pior noite" para ela. "Eu não sabia como íamos acordar na terça-feira, foi um momento angustiante".

Durante o período que passou no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o presidente foi submetido a uma trepanação, um método em que são feitas perfurações (pequenas e com cicatrização espontânea) no crânio. No caso de Lula, foram feitas entre duas lâminas da meninge, seguidas da colocação de um dreno, por onde sai o sangue acumulado após a hemorragia.

Na manhã deste domingo (15), Lula teve alta hospitalar após se recuperar bem da cirurgia. Em seguida, ele surpreendeu ao aparecer no meio de uma entrevista coletiva marcada para o fim da manhã para atualizar sobre seu estado de saúde.

Sobre o acidente

Lula sofreu um acidente doméstico em 19 de outubro. Na entrevista deste domingo, o presidente explicou a dinâmica. "Eu não estava cortando a unha do pé, eu estava cortando a unha da mão!", disse, em tom descontraído. Segundo Lula, ele já estava guardando um estojo com os itens que usava quando o desequilíbrio ocorreu, seguido da queda. "Bati com cabeça na hidromassagem, e fez um estrago razoável", relembrou.

À época, Lula fez exames e precisou de vários pontos na cabeça. Dado o impacto da batida, o presidente foi orientado a acionar os médicos se sentisse qualquer dor de cabeça, mas admitiu, hoje, que não seguiu à risca a orientação. No domingo passado, sentiu o que descreveu como uma leve dor de cabeça no fim do dia, mas relacionou o mal-estar ao excesso de exposição ao sol. "Eu achei que não estava com dor de cabeça, porque tomei sol. Achei que o problema fosse o sol", relatou.

No dia seguinte, acordou com sintomas estranhos, como olhos vermelhos e muito sono. "Toda hora eu abria a boca", disse. No fim do dia, então, indicou a Janja que queria ir ao hospital. "Quando eu fui para o médico seis horas da tarde, viram a tomografia em São Paulo e ficaram assustados e pediram para eu vir urgente", explicou.

Lula contou que ficou assustado com a situação, pois pensou que estava curado da queda. "Confesso a vocês que fiquei um pouco assustado pelo volume de líquido que estava na minha cabeça", afirmou. Emocionado, agradeceu a Deus, a Janja, aos enfermeiros, médicos e outros profissionais que o acompanharam nos últimos dias.

"Estou voltando para casa agora tranquilo, certo de que estou curado e de que preciso me cuidar", disse o presidente, que ficará em São Paulo até quinta-feira. "Não posso fazer esteira na velocidade de atleta, porque eu não sou atleta. Mas eu posso voltar a trabalhar normal", ponderou.