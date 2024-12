Lula pretende voltar a Brasília a partir de quinta-feira

Lula recebeu alta hospitalar no domingo (15/12) - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficará em São Paulo pelo menos até a próxima quinta-feira (19/12), quando será realizada uma tomografia de controle para reavaliação. O presidente recebeu alta hospitalar no domingo (15/12), após internação no Hospital Sírio Libanês para realizar uma cirurgia de emergência para drenar um hematoma e um procedimento preventivo para evitar novo sangramento na cabeça.

“Optamos por uma permanência em São Paulo para um acompanhamento mais de perto. O presidente está em alta hospitalar, não de alta médica. Se na quinta-feira estiver tudo bem, como a gente espera, ele poderá ir para Brasília”, disse o médico Roberto Kalil Filho.

Ainda conforme o médico pessoal de Lula, assim que deixar o hospital, o presidente pode retomar as atividades normais relacionadas ao cargo, como reuniões e despachos. Porém, ele terá restrição para viagens internacionais e atividades físicas. Voos curtos estão liberados.

Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, Lula afirmou que quer fazer uma reunião com os ministros do governo até o final deste mês e que avalia a possibilidade de participar do Natal dos Catadores, em São Paulo. Já para o ano seguinte, em março, o presidente se programa para uma viagem ao Japão.



