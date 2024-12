Zucco será novo líder da oposição: "Maioria dos brasileiros é conservadora"

O deputado Luciano Zucco (PL-RS) anunciou nesta quarta-feira (18/12) que assumirá o cargo de líder da oposição na Câmara dos Deputados a partir de fevereiro de 2025.

O parlamentar foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou as atividades do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em 2023. E é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Repubicanos).

"Em 25, a meta destes parlamentares é fortalecer nossos princípios e valores, de Deus, de pátria, família e liberdade. A maioria dos brasileiros é conservadora", disse Zucco na coletiva em que seu nome foi anunciado.

Atualmente, a liderança da oposição é ocupada pelo deputado Filipe Barros (PL-PR).