Deputado Zucco (PL-RS) é anunciado líder da oposição na Câmara

O deputado Zucco (PL-RS) foi anunciado líder do bloco da oposição na Câmara, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 18. Ele sucede o deputado Filipe Barros (PL-RS) no posto. O bloco conta principalmente com deputados do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e do Novo. O PL tem 93 deputados, e o Novo, quatro.

Na coletiva, Zucco defendeu a concessão de anistia aos condenados por envolvimento com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O deputado destacou que o assunto motivou acordo da oposição para apoiar o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara, na eleição de fevereiro do ano que vem.

"Vamos trabalhar, em 2025, o que foi apalavrado em relação à anistia. E, inclusive, a oposição está apoiando a candidatura em cima do que foi apalavrado em relação à anistia."

O novo líder da oposição também disse crer que a força política do bloco será vitoriosa nas eleições presidenciais de 2026: "Nós aqui não seremos mais oposição. Nós seremos situação em 2027. E é importante nos respeitar".

Leia também: Tarcísio mira reeleição e diz que Bolsonaro é o grande líder da direita

Graduado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), Zucco foi eleito deputado estadual pelo PSL em 2018. Desde então, já passou por União Brasil e Republicanos. No ano passado, foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).