Tarcísio mira reeleição e diz que Bolsonaro é o grande líder da direita

O governador do estado de São Paulo Tarcísio Gomes de Freitas descartou lançar candidatura à presidência nas Eleições de 2026. Durante entrevista ao Programa Canal Livre, da Band News, na noite deste domingo (15/12) Tarcísio afirmou que o nome da direita para a próxima eleição presidencial será Jair Bolsonaro, ou quem ele indicar.

Leia também:

Tarcísio afirmou que tem compromisso de concluir projetos e políticas elaboradas pela gestão dele que devem ser entregues até 2030 e pretende lançar candidatura para reeleição em 2026.

Leia também: Ação contra o governador Ronaldo Caiado aprofunda racha na direita

"Eu sou muito fiel àqueles que me elegeram. Então eu tive um grande apreço da população de São Paulo que me acolheu. E nós temos projetos muito interessantes que são para entregar em 2028, 2029 ou 2030. O que me motiva a ficar em São Paulo é entrega desses projetos. Por isso, qual é minha opção, meu caminho em 2026? Ficar em São Paulo e obviamente fazer um bom trabalho para ajudar um grupo a chegar a presidência da República. Nós temos uma grande liderança da direita que é o Bolsonaro.

E eu entendo que o candidato viável vai ser o próprio Bolsonaro ou aquele que ele unge", afirmou Tarcísio Gomes de Freitas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Questionado sobre a inelegibilidade de Bolsonaro, o governador de São Paulo disse que acredita que a situação ainda pode ser revertida. "Quantas vezes a gente já viu situações serem revertidas?

Para mim o Bolsonaro continua sendo um grande ator da direita e vai continuar sendo em 2026 independente de qualquer coisa", declarou.

Leia também: PL esquece Braga Netto para blindar Bolsonaro

Durante a conversa, o governador de São Paulo também elogiou a estratégia da direita de formar alianças com partidos e candidatos de centro para conquistar maior apoio eleitoral nas eleições de 2024 e força no Congresso para aprovação de pautas de interesse deste campo política. "A direita fez uma grande eleição porque soube trazer o centro junto e isso é muito importante. A direita tem dois caminhos se isolar e amargar derrotas ou trazer o centro e amargar derrotas. Eu entendo que a direita soube fazer a escolha correta. Soube fazer alianças", declarou.