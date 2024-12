Lula reúne ministros no Alvorada para confraternização de fim de ano

Lula recebe os 38 ministros no Alvorada para confraternização de fim de ano - (crédito: Ed Alves / C.B / D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu os 38 ministros do governo, nesta sexta-feira (20/12), para um almoço de confraternização de fim de ano, no Palácio da Alvorada. A reunião começou por volta das 13h e durou cerca de duas horas.

De acordo com participantes do encontro, Lula comentou sobre o acidente que teve no banheiro, em que bateu a cabeça e precisou levar três pontos, e também sobre os dois procedimentos médicos que realizou na última semana, em São Paulo, por conta da queda que sofreu. Ele teria relatado que se considera "um homem abençoado por Deus", por ter "escapado da morte".

Além disso, o presidente afirmou estar 'otimista' para o próximo ano e garantiu uma "celebração pela democracia" em 8 de janeiro, quando completam dois anos da tentativa de golpe de estado. Uma nova reunião ministerial foi convocada também para janeiro, para realizar um balanço das ações deste ano.

Todos os ministros compareceram ao encontro e tiraram a foto oficial da equipe. Apesar das reuniões ministeriais, tradicionalmente, durarem muitas horas e abrirem espaço para todos falarem, o objetivo deste encontro foi ser uma confraternização informal. O tempo também foi reduzido, devido ao estado de saúde do presidente, que precisa de repouso, enquanto ainda se recupera das cirurgias que fez na cabeça.

Estiveram presentes também, as lideranças do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), o deputado José Guimarães (PT-CE) e o senador Jacques Wagner (PT-BA).