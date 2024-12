PF prende radialista que quebrou a tornozeleira eletrônica

A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (20), o radialista Roque Saldanha. A detenção ocorreu por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O comunicador aparece em imagens publicadas nas redes sociais quebrando a tornozeleira eletrônica.

O Supremo informou que ele passará por exames de praxe e depois será levado para o sistema prisional. Saldanha já tinha ficado preso por 10 dias em 2023, acusado de insuflar os extremistas do dia 8 de janeiro, que invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília. Ele afirmou que a tornozeleira estava "cozinhando sua perna". "Minha perna toda comida, tem fotos e tem vídeos", disse ele.

Na gravação, o radialista ainda desafia Moraes. "Tu deveria era criar vergonha na cara e aprender a virar homem, rapaz. O senhor é safado. Estado de direito é o c* do senhor. O senhor pega essa tornozeleira, abre seu c* e enfia dentro, rapaz.", afirmou o radialista. Na mesma semana, Moraes expediu mandado de prisão contra ele.

No entanto, as equipes policiais não encontraram o radialista em casa e começaram a investigar o paradeiro dele. Além de quebrar a tornozeleira, Saldanha teria saído do perímetro de restrição imposto pelo Supremo e deixado a tornozeleira descarregar. Nascido em Carlos Chagas (MG), Roque Saldanha foi candidato a deputado federal pelo PSC por Minas Gerais em 2022 nas eleições de 2022. Porém, não teve votos suficientes para vencer o pleito e conquistar uma vaga no parlamento.