Agente da Polícia Civil morto em acidente no DF será enterrado no Gama

Velório acontece ás 15h no Cemiério do Gama - (crédito: Arquivo pessoal)

O agente da Polícia Civil do Distrito Federal Robson Pinheiro da Silva Júnior, 38 anos, está sendo velado no Cemitério do Gama na tarde deste sábado (21/12). Robson morreu numa colisão frontal na BR-251, na região de São Sebastião, na noite de sexta-feira (20/12). O enterro está marcado para às 17h.

A Polícia Civil divulgou nota lamentando a morte do agente. A corporação definiu Robson como um profissional dedicado e exemplar, que exerceu sua missão com empenho e responsabilidade. “Respeitado e admirado por todos que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado, sua partida prematura deixa uma lacuna irreparável em nossa instituição e nos corações daqueles que conviveram com ele.”

Robson Júnior ocupava o cargo de chefe da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria). Ele era casado e deixou duas filhas. Ele ingressou nos quadros da corporação em 2014.

O acidente

O acidente aconteceu às 20h. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma colisão frontal entre um Nissan Kicks de cor cinza e um Nissan March de cor branca. Tanto Robson quanto o condutor do outro veículo identificado pelas iniciais R.S.C., de 45 anos, já estavam mortos quando o socorro chegou.