Lula sobre Ney Latorraca: "Nos presenteou com grandes papéis"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do ator e diretor Ney Latorraca nesta quinta-feira (26/12). Lula relembrou os personagens inesquecíveis vividos pelo artista na televisão, no cinema e no teatro.

"Ator e diretor de carisma marcante, nos presenteou com grandes papéis na televisão e no teatro. Foi o vampiro Vlad, em Vamp, o Barbosa, da TV Pirata, na TV, e do Arandir em O Beijo no Asfalto, com Tarcísio Meira, no cinema", disse Lula.

"No teatro, entre as muitas peças, levou milhões de brasileiros às plateias com o espetáculo O Mistério de Irma Vap, ao lado de Marco Nanini, que entrou no livro dos recordes de 2003 por passar 11 anos em cartaz. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores da arte de Ney Latorraca", acrescentou o presidente.

O vice-presidente Geraldo Alckmin também comentou sobre a morte de Ney. "O Brasil se despede hoje de Ney Latorraca, este grande ator brasileiro que deu vida a personagens marcantes, como o Conde Vlad, em Vamp, e o Barbosa, da TV Pirata. Um grande feito de Ney foi a peça O Mistério de Irma Vap, que ficou 11 anos consecutivos em cartaz, quebrando o recorde Guinness da categoria e levando mais de três milhões de espectadores ao teatro. Nossos sentimentos à família, aos amigos e à classe artística, que tanto ganhou com seu trabalho", destacou.

Ney estava internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul, devido a um câncer de próstata. O artista morreu em decorrência de uma sepse pulmonar.