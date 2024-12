Lula recebe Hugo Motta para reunião na Granja do Torto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, nesta sexta-feira (27/12), o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), cotado como próximo presidente da Câmara, para uma reunião na Granja do Torto — de onde está despachando nos últimos dias.

A conversa, que não estava na agenda oficial, ocorreu durante o final da manhã e durou em torno de uma hora. O encontro contou também com a participação do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

A reunião tratou da relação entre os Poderes, tensionada no momento pela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de suspender o pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas de comissão, sob suspeita de irregularidades. Na quinta-feira (26), Lula conversou sobre o tema com o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

A decisão foi mal recebida por parlamentares, e Lula tenta evitar que o embate crie um clima desfavorável para o governo no Legislativo no ano que vem. O bloqueio das emendas também interessa ao governo, mas o presidente tenta se afastar da decisão do Judiciário.

Leia também: Hugo Motta recebe apoio de Lira como presente de aniversário

Motta já se reuniu outras vezes com Lula, quando buscava viabilizar a candidatura à presidência da Câmara. Com apoio de Lira e da maioria dos partidos, a vitória dele é considerada certa no momento. A eleição pela presidência da Câmara e do Senado ocorre em fevereiro do ano que vem.

Despachos na Granja do Torto

Lula decidiu trabalhar nos últimos dias na Granja do Torto, residência oficial de campo da Presidência. Além de Hugo Motta, recebeu ministros e integrantes do governo durante o dia, incluindo a diretora Socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Tereza Campello.

Ele também esteve reunido com os ministros Alexandre Padilha, Jader Filho (Cidades), e Esther Dweck (Gestão e Inovação). Também lançou um fundo de R$ 6,5 bilhões para recuperar infraestruturas danificadas por enchentes no Rio Grande do Sul.